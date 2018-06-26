Сагайдаковская — о поединке с Брекхус: поцелуев не будет

Чемпионка мира по боксу WBC в первом среднем весе, непобедимая россиянка Инна Сагайдаковская (7-0, 3 КО) проводит финальную подготовку к бою с абсолютной чемпионкой мира в полусреднем весе, норвежкой Сесилией Брекхус (33-0, 9 КО) под руководством тренера Андрея Ивичука в столичном боксёрском клубе Николая Валуева

«У меня есть хороший фундамент. Каждая победа, которую я одерживаю над сильной соперницей, придаёт мне уверенности. Пусть Сесилия знает, о чём я мечтаю. Я всегда хотела стать абсолютной чемпионкой мира. Сесилия, поцелуев не будет, как было с Микаелой Лорен. Скоро мы узнаем, кто является настоящей хозяйкой ринга», — приводит слова спортсменки пресс-служба спортсменки.

Брекхус владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг.