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Всемирная боксёрская суперсерия II: объявлена ещё одна весовая категория
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Всемирная боксёрская суперсерия II: объявлена ещё одна весовая категория 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Второй сезон Всемирной боксёрской суперсерии теперь уже совершенно состоится и в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Об этом сегодня, 26 июня, официально объявил один из организаторов этого боксёрского предприятия Калле Зауэрлянд.
«Чрезвычайно довольны, что называем суперлёгкий вес нашим вторым дивизионом Суперсерии, — сказал он для сайта WBSS. — Это, вне всякого сомнения, один из самых экшн-дивизионов бокса, и вскоре объявим сенсационный состав».
По словам организаторов, на этой неделе ежедневно будут называться имена участников. Судя по постеру, там будет минимум три боксёра негроидной расы:
Ранее было объявлено, что второй сезон Суперсерии состоится также в легчайшем весе (до 53,5 кг).
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