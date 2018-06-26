Ещё
Артур Бетербиев против Каллума Джонсона: есть контракт на бой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артур Бетербиев против Каллума Джонсона: есть контракт на бой 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В середине осени чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиева (12-0, 12 КО) выйдет на ринг против небитого Каллума Джонсона (17-0, 12 КО): этот бой состоится в рамках «Проекта на миллиард» от британского промоутера Эдди Херна, которым он собирается мощно охватить боксёрский рынок по обе стороны Атлантики. «Счастлив сообщить: есть договорённость о поединке Джонсона с Бетербиевым», — уведомил функционер подписчиков в Twitter. Поединок проживающего в Канаде россиянина и британца состоится 6 октября в США, а где конкретно — обещают сообщить в ближайшее время.
Please to agree a deal for @CallumTheOne to challenge @ABeterbiev for the IBF World title. Fight will take place October 6 in the US — full details soon
— Eddie Hearn (@EddieHearn) 26 червня 2018 р.
Читайте также: «Бетербиев тоже человек»: Джонсон не боится чемпиона мира На день боя простой Бетербиева составит 11 месяцев. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Всемирная боксёрская суперсерия II: объявлена ещё одна весовая категория Усик в компании Гвоздика готовится к бою с Гассиевым: фото Видео боя: Мигель Берчельт — Джонатан Барруш
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Комментатор скончался во время матча35
Испанцы рассказали об опасениях перед матчем с Россией73
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами232
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Испания обречена на поражение от России12
Видео
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:44
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
«Мы вовремя получили пощёчину»
Футбол Статьи
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:04
ФИФА наказала сборную Аргентины
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение