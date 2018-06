Артур Бетербиев против Каллума Джонсона: есть контракт на бой

В середине осени чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиева (12-0, 12 КО) выйдет на ринг против небитого Каллума Джонсона (17-0, 12 КО): этот бой состоится в рамках «Проекта на миллиард» от британского промоутера Эдди Херна , которым он собирается мощно охватить боксёрский рынок по обе стороны Атлантики. «Счастлив сообщить: есть договорённость о поединке Джонсона с Бетербиевым », — уведомил функционер подписчиков в Twitter. Поединок проживающего в Канаде россиянина и британца состоится 6 октября в США, а где конкретно — обещают сообщить в ближайшее время.

Please to agree a deal for @CallumTheOne to challenge @ABeterbiev for the IBF World title. Fight will take place October 6 in the US — full details soon

— Eddie Hearn (@EddieHearn) 26 червня 2018 р.

