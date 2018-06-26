Эгидиюс Каваляускас и плотный супертяж Энди Руис узнали имена соперников на июль

7 июля на ринге Save Mart Center во Фресно в штате Калифорния литовский проспект полусреднего веса (до 66,7 кг) Эгидиюс Каваляускас (19-0, 16 КО) проведёт защиту принадлежащего ему пояса чемпиона Северной Америки по версии IBF против пока ещё не проигрывавшего досрочно доминиканца Хуана Карлоса Абреу (21-3-1, 19 КО).

Еще один бой этим вечером состоится в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг).

Бывший претендент на мировой титул WBO, мексиканский «Покатигоршек» Энди Руис-младший (30-1, 20 КО), вернётся в 10-раундовом поединке против американского также экс-претендента (но уже по линии WBC) Кевина Джонсона (32-9-1, 16 КО).

Читайте также: Каваляускас после победы над Аванесяном: Хочу победителя боя Кроуфорд–Хорн!