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Эгидиюс Каваляускас и плотный супертяж Энди Руис узнали имена соперников на июль
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Эгидиюс Каваляускас и плотный супертяж Энди Руис узнали имена соперников на июль 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
7 июля на ринге Save Mart Center во Фресно в штате Калифорния литовский проспект полусреднего веса (до 66,7 кг) Эгидиюс Каваляускас (19-0, 16 КО) проведёт защиту принадлежащего ему пояса чемпиона Северной Америки по версии IBF против пока ещё не проигрывавшего досрочно доминиканца Хуана Карлоса Абреу (21-3-1, 19 КО).
Еще один бой этим вечером состоится в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг).
Бывший претендент на мировой титул WBO, мексиканский «Покатигоршек» Энди Руис-младший (30-1, 20 КО), вернётся в 10-раундовом поединке против американского также экс-претендента (но уже по линии WBC) Кевина Джонсона (32-9-1, 16 КО).
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