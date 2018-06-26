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Боксёры первого полусреднего веса примут участие во втором сезоне WBSS
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Боксёры первого полусреднего веса примут участие во втором сезоне WBSS 

Чемпионат.com 37 минут назад
Официальная страница Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в «Твиттере» объявила, что ещё одной весовой категорией, которая примет участие во втором сезоне турнира, станет первая полусредняя (до 63,5 кг). Фамилии участников WBSS будут названы в течение недели.
На данный момент в первом полусреднем весе определены три чемпиона — Кирилл Релих (по версии WBA), Хосе Рамирес (по версии WBC) и Морис Хукер (по версии WBO). Пояс по версии IBF остался вакантным, после того как Майки Гарсия вернулся в лёгкий вес, а Реджис Прогрейс является «временным» чемпионом мира по версии WBC.
Напомним, что турнир WBSS проходит по олимпийской системе и стартует с 1/4 финала. Второй весовой категории второго сезона будет легчайший вес (до 53,5 кг).
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