Василий Ломаченко против Флойда Мэйуэзера — шахматная партия на века

Популярный боксёрский youtube-канал Motivedia представил зрелищное видео, в котором сравнил сильные стороны украинца Василия Ломаченко (11-1, 9 KO) и легендарного американца Флойда Мэйуэзера-младшего (50-0, 27 КО), а также представил рассуждения о том, как выглядел бы их бой. vRINGe.com представляет вашему вниманию перевод данной работы.

«Мэйуэзер — человек, который переопределил бокс в прошедшем десятилетии. Идеальный рекорд 50-0. Человек, ставший первым боксёром-миллиардером в конце прошлого года. Дерзкое и самоуверенное поведение помогли преобразовать его в самую продаваемую звезду бокса. Внутри ринга он много раз доказывал, что находится на высочайшем уровне».

«Ломаченко — восходящая звезда сегодняшнего дня. Он известен тем, что его оппоненты сдаются по ходу боя. Несмотря на его поражение во втором профессиональном поединке, Василий Ломаченко вписал своё имя в историю, как лучший любитель всех времён, который отлично приспособился к профессиональному боксу. Недавно он победил Хорхе Линареса , чтобы стать чемпионом мира в трёх весовых категориях за наименьшее количество боёв в истории. Он положил свой глаз на книги рекордов».

«Подобно нашей популярной серии роликов «Пристальный взгляд», где мы делаем превью предстоящих поединков, взамен мы сделали видео на тему «Что, если бы?», выделяя двух великих бойцов последних лет. Представляем вам «Взгляд назад. Мэйуэйзер — Ломаченко».

«Для сравнения мы возьмём версию раннего «130-фунтового» Мэйуэзера и Василия Ломаченко в том же весе, продолжать бой с которым отказались четыре оппонента подряд. Неизменно превосходная сильная сторона Мэйуэзера состоит в его гениальной защите. Он никогда не боксирует со своими противниками лицом к лицу. Вместо этого он находится почти в стороне, диктуя противникам дистанцию и манипулируя ними».

«Ломаченко использует ловкую работу ног, чтобы расшатать оппонента. При подходе к сопернику он обрушивает шквалы ударов под всевозможными углами».

«Контрудары Флойда после «шоулдер-ролла» позволяют ему атаковать оппонентов по его желанию. Несмотря на его сильные, но лишённые серьёзного урона удары, он выделяется чистыми и точными попаданиями. Однако, в те годы Флойд мог ударить и очень сильно. Вопрос в том, сможет ли Ломаченко найти ключ к защите Мэйуэзера или нарушить его баланс эффектными передвижениями? А если Флойду придётся добиваться успеха, атакуя? В этом случае мы ещё не видели Ломаченко, боксирующего вторым номером».

«В любителях Ломаченко несравненный. Его рекорд 396-1 полностью превосходит 84-8 Флойда».

«В тренировочном зале выделить кого-то очень сложно. Оба всегда одержимо тренируются и находятся в безупречных кондициях. Хотя умения Ломаченко и его техника могли бы привнести блеск и заискрить чем-то новым, с чем Мэйуэзер ещё не сталкивался в своей карьере. Манера боксирования Василия скорее всего вынудила бы Флойда драться вторым номером, но это то место, где ему наиболее комфортно. Мэйуэзер завлекает своих противников на безрассудные атаки. Нахождение верного момента и нанесение короткого точного контрудара — это квинтэссенция Мэйуэзера».

«Очень просто представить Ломаченко скользящим вокруг Флойда, как фигурист, потому что это то, что мы привыкли видеть, но IQ в ринге и уклончивость американца, особенно в его расцвете — это было зрелище».

«Бой проходил бы в похожем ключе, как бой Мэйуэзера с Пакьяо. Ломаченко использовал бы постоянные движения внутрь и наружу, чтобы не допустить комфортной работы для Флойда. Однако исход этого фентези-боя зависит от того, насколько вы верите в то, что Ломаченко может предложить в атаке намного больше, чем Пакьяо, который дрался с Мэйуэзером в 2015 году. Большинство людей думает, что Василию это по силам».

«Пока же мы продолжаем видеть, как Ломаченко в зрелищном стиле разбирает коллег на части, тренеры соперников выбрасывают полотенца, и оппоненты не знают, как с ним боксировать. Принесёт ли украинец высокотехнический набор умений и техник, которые смогут просто деклассировать Флойда и победить Мэйуэзера в его игре? Об этом сложно, почти невозможно говорить».

«Если вы верите, что бокс — это искусство избиения противника без получения ударов в ответ, то Флойд претендует на прозвище 'Лучший во все времена". Но что будет с приходом последнего великого или, выражаясь цитатой Боба Арума , «Величайшего после Мухаммеда Али »? Это возносит наше представление об их бое в перевозбуждение. Что случится, если два самых умелых и техничных боксёра всех времён подерутся на самом деле? Шахматная партия на века — Ломаченко против Мэйуэзера».

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