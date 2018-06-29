Амир Хан нацелился драться с победителем боя Маттиссе–Пакьяо

Как мы сообщали ранее, британский экс-чемпион мира в суперлёгком весе Амир Хан (32-4, 20 КО) вновь выйдет в ринг 8 сентября в Бирмингеме (Англия) против колумбийца Самуэля Варгаса (29-3-2, 14 КО). Промоутер Хана Эдди Херн предпринимает усилия, чтобы бой получил статус отборочного за статус претендента на титул WBA в полусредней категории (до 66,7 кг).

На данный момент «обычный» титул WBA принадлежит аргентинцу Лукасу Маттиссе (39-4, 36 КО), который будет защищать его 14 июля против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО). Хан готов драться с обоими, но не скрывает, что больше хотел бы отбоксировать с Пакьяо.

«Мы много лет пытались получить бой с Мэнни Пакьяо и будем продолжать к нему стремиться. Мэнни Пакьяо или Лукас Маттиссе — я буду снова пробиваться к званию чемпиона мира. Никто из действующих обладателей титулов не хочет давать мне шанс, так что я буду пробиваться сам и стану обязательным претендентом, побеждая всех, кто стоит у меня на пути к этим титулам», — пообещал Амир в интервью BoxingNewsOnline.

«Для меня не важно, кто победит в поедине Пакьяо-Маттиссе, — заверил британец. — Я считаю Лукаса хорошим и очень крепким бойцом, но Мэнни, на мой взгляд, лучше. Посмотрим».

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