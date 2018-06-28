Ещё
Амир Хан подерётся с жертвой Эррола Спенса и Дэнни Гарсиа в начале осени
Далее:
Читайте также:
Ещё
Все участники плей-офф ЧМ определены
Все участники плей-офф ЧМ определены

Амир Хан подерётся с жертвой Эррола Спенса и Дэнни Гарсиа в начале осени 

Vringe.com 20 минут назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в суперлёгком весе Амир Хан (32-4, 20 КО), который ныне выступает в рамках полусреднего дивизиона (до 66,7 кг), следующий бой проведёт против обитающего в Канаде колумбийского середняка Самуэля Варгаса (29-3-2, 14 КО) — как и предполагалось по слухам.
29-летний андердог уже делил ринг с крепкими бойцами, включая Эррола Спенса три года назад (L TKO 4) и Дэнни Гарсиа осенью 2016-го (L TKO 7). Из успехов Варгаса можно выделить победу над Али Фунекой прошлым летом (MD 10).
Бой Хан–Варгас состоится 8 сентября на Arena Birmingham в одноимённом английском городе.
Читайте также: Хан рассказал, кто является лучшим действующим супертяжем мира
Напомним, в апреле Хан вернулся на ринг после почти двухгодичного простоя и за 39 секунд уничтожил канадского оппонента Фила Ло Греко.
Некоторым из отечественных промоутеров стоит перестать самостоятельно рисовать в Paint смешные и безвкусные постеры к вечерам бокса и раскошелиться на услуги дизайнера:
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Василий Ломаченко против Флойда Мэйуэзера — шахматная партия на века Владимир Кличко — о поединке Джошуа–Уайлдер, а также уличных боях с Усиком и Ковалёвым Усик в компании Гвоздика готовится к бою с Гассиевым: фото
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена неожиданная причина поражения Германии на ЧМ30
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок434
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином78
Россияне сделали прогноз на матч Россия — Испания12
Названы самые щедрые болельщики ЧМ
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро
ЧМ по футболу 2018
00:16
Фанат в кокошнике и динозавр подрались на матче ЧМ
ЧМ по футболу 2018
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение