Амир Хан подерётся с жертвой Эррола Спенса и Дэнни Гарсиа в начале осени

Бывший чемпион мира в суперлёгком весе Амир Хан (32-4, 20 КО), который ныне выступает в рамках полусреднего дивизиона (до 66,7 кг), следующий бой проведёт против обитающего в Канаде колумбийского середняка Самуэля Варгаса (29-3-2, 14 КО) — как и предполагалось по слухам.

29-летний андердог уже делил ринг с крепкими бойцами, включая Эррола Спенса три года назад (L TKO 4) и Дэнни Гарсиа осенью 2016-го (L TKO 7). Из успехов Варгаса можно выделить победу над Али Фунекой прошлым летом (MD 10).

Бой Хан–Варгас состоится 8 сентября на Arena Birmingham в одноимённом английском городе.

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Напомним, в апреле Хан вернулся на ринг после почти двухгодичного простоя и за 39 секунд уничтожил канадского оппонента Фила Ло Греко.

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