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С миру по нитке: У Ивана Дычко и Амира Хана определились с соперниками
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С миру по нитке: У Ивана Дычко и Амира Хана определились с соперниками 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
— По слухам, популярный британский боксёр полусреднего веса (до 66,7 кг) Амир Хан (32-4, 20 КО) встретится с середняком из Колумбии Самуэлем Варгасом (29-3-2, 14 КО). Якобы бой состоится 8 сентября на Arena Birmingham (Бирмингем, Великобритания). Ожидается, что официально о поединке сообщит в четверг, 28 июня, промоутер боксёра Эдди Херн (Matchroom Boxing).
— BoxingScene информирует о переносе ранее запланированного на 29 июля в Монреале (Канада) боксёрского поединка между местным полутяжем (до 79,4 кг) Жаном Паскалем (32-5-1, 19 КО) и бывшим хоккеистом и бойцом ММА/UFC, соотечественником Стивом Боссе (1-0, 1 КО в боксе, 12-2 в ММА). Новая дата боя — 20 июля. По данным источника, бой перенесён из-за плохих продаж билетов.
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— 5 июля в Спрингфилде (штат Нью-Джерси, США) в штаб-квартире IBF состоятся промоутерские торги между командами чемпиона IBF/WBA Super в весе до 49 кг Хекки Бадлером (32-3, 10 КО) из ЮАР и обязательным претендентом никарагуанцем Феликсом Альварадо (33-2, 29 КО), сообщает ESPN.
— Тренер мексиканского бойца второго наилегчайшего веса (до 52,2 кг) Хуана Франсиско Эстрады (36-3, 25 КО) сообщил о том, что контракт на выступление подопечного в шоу SuperFly3, которое состоится 8 сентября в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США), пока что не подписан. Учитывая, что в шоу не выступят ни чемпион WBC Срисакет Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО) из Таиланда, ни суперзвезда из Никарагуа Роман Гонсалес (46-2, 38 КО), у Эстрады нацелены на поединок против Макуильямса Арройо (17-3, 14 КО) из Пуэрто-Рико или Донни Ньетеса (41-1-4, 23 КО) из Филиппин, рассказывает BoxingScene.
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— По данным RingPolska, перспективный супертяж (свыше 90,7 кг) из Казасхтана, дважды бронзовый призёр ОИ (Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016) Иван Дычко (6-0, 6 КО) продолжит избивать безнадёжных джорнименов — 6 июля в Холливуде (штат Флорида, США) в ринг к казахстанцу выйдет 42-летний американец Морис Харрис (26-21-3, 11 КО), не выходивший в ринг с декабря 2015 года. В последний раз Харрис побеждал в 2013 году.
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