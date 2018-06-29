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Арум: Ломаченко хотел бы провести бой с Дж. Дэвисом
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Арум: Ломаченко хотел бы провести бой с Дж. Дэвисом 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что один из его клиентов, чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Василий Ломаченко, был бы не против встречи с чемпионом мира по этой же версии во втором полулёгком весе Джервонтой Дэвисом.
«Ломаченко говорил, что он был бы рад провести поединок с Дэвисом. Но только в лёгком весе. Василий не вернётся во вторую полулёгкую категорию, он останется в нынешнем дивизионе. Если Дэвис захочет такой бой, то его команда может позвонить нам и мы всё организуем. Мне кажется, это будет привлекательный поединок. Что касается его победителя, то Василий побьёт всех.
Встреча будет конкурентной, но Ломаченко выиграет. Эта та же ситуация, что и с Гарсией. Майки великолепный боец с отличными навыками, но он уступит Василию, потому как тот по-настоящему особенный боец", — сказал Арум в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHub.
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