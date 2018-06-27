Бой Ломаченко–Гарсиа состоится: тренер Майки рассказал, что для этого нужно

Бывший чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе Роберт Гарсиа — ныне успешный тренер, под чьим руководством, в частности, готовится его младший брат Майки Гарсиа (38-0, 30 КО), дал флеш-интервью порталу Behind the Gloves, где рассказал что нужно для организации боя Майки с Василием Ломаченко (11-1, 9 КО), а также, чего он ожидает от объединительного боя в лёгком весе (до 61,2 кг) за пояса IBF и WBC между Майки и Робертом Истером (21-0, 14 КО).

— Роберт Истер — долговязый, высокий боец. Что должен сделать Майки, чтобы побить его?

— Бой с Робертом более чем сложен. Если Истер будет использовать свой рост и преимущество в размахе рук, которые он имеет, то это будет непростой бой. Роберт может выдать очень сложный поединок для Майки, но мы тренируемся, работаем со спарринг-партнёрами, которые много двигаются и используют размах рук. Также в нашем лагере присутствуют и спарринг-партнёры, идущие в размен, потому что Роберт Истер иногда это делает. Выходя на бой, мы будем готовы к чему угодно от Роберта Истера.

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— Мы слышали о травме Василия Ломаченко, которая отсрочила возможный бой с Майки, который, говорят, всё равно неизбежен. Сколько ещё поединков нужно Майки и Василию, чтобы они встретились в ринге?

— Это бой, который определённо должен случиться. Когда бой будет действительно большим, когда Боб Арум будет готов работать с Майки для организации поединка — он состоится. Что касается сегодняшнего дня, то у Боба Арума и Майки есть время подготовить и прокачать этот бой, чтобы он стал тем поединком, который требуют люди, и за который бойцы получат много денег. Мы придём к этому, пусть это будет немного дольше, чем ожидают люди, но бой случится.

— Назоваите победителя реванша Альварес–Головкин.

— Я думаю, Канело победит. Он моложе, а Головкин стареет. Это будет адский бой, в котором победит Альварес.

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