Тренер Гарсии: Майки сразится с Ломаченко, но позже 

Роберт Гарсия, старший брат и тренер чемпиона мира WBC в лёгком весе Майки Гарсии, заявил, что его подопечный обязательно сразиться с чемпионом мира по версии WBA Super в лёгком весе Василием Ломаченко.
«Майки обязательно сразится с Ломаченко, но случится это позже. Сейчас и у Майки, и у его промоутера Боба Арума есть время, чтобы создать необходимую атмосферу вокруг этого поединка и сделать его денежным. Возможно, придётся подождать, но Майки и Василий точно сразятся друг с другом», — сказал Роберт Behind The Gloves.