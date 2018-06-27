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Тренер Гарсии: Майки сразится с Ломаченко, но позже
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Тренер Гарсии: Майки сразится с Ломаченко, но позже 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Роберт Гарсия, старший брат и тренер чемпиона мира WBC в лёгком весе Майки Гарсии, заявил, что его подопечный обязательно сразиться с чемпионом мира по версии WBA Super в лёгком весе Василием Ломаченко.
«Майки обязательно сразится с Ломаченко, но случится это позже. Сейчас и у Майки, и у его промоутера Боба Арума есть время, чтобы создать необходимую атмосферу вокруг этого поединка и сделать его денежным. Возможно, придётся подождать, но Майки и Василий точно сразятся друг с другом», — сказал Роберт Behind The Gloves.
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