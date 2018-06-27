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Ножевой бой спецназа ГРУ
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Ножевой бой спецназа ГРУ 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Ножевой бой спецназа ГРУ не предназначен для изучения простыми гражданами. Это не ритуальные красивые танцы с макетами в школах доморощенных инструкторов — тут учат простым, быстрым и эффективным ударам.
Чем быстрее закончится бой, тем меньше ресурсов придется на него потратить, тем меньше вероятности получить ранение. Этим простым принципам и подчиняется практически вся структура подготовки спецназа: бойцы учатся попадать так, чтобы одного удара хватало для окончания схватки.
Уникальные методы подготовки позволяют российскому спецназу долгие годы оставаться в числе лучших во всем мире. Само собой, ничего из увиденного в ролике нельзя принимать как руководство к самообороне — этому учатся годами и этому учатся для определенной цели. Не для улицы.
Все же, некоторые секреты спецназа вполне можно применить и в обычной жизни. Определенная психологическая подготовка поможет с легкостью выйти из самой непростой ситуации.
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