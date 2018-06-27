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Полиция США сняла обвинения с Мейвезера-старшего
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Полиция США сняла обвинения с Мейвезера-старшего 

Чемпионат.com 1 час назад
Флойд Мейвезер-старший, отец и тренер Флойда Мейвезера-младшего, освобождён от обвинений в нападении на женщину.
Как сообщает TMZ Sports, в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе, после боя за чемпионские пояса WBC, WBA, IBF и IBO между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, произошёл конфликт между Мейвезером-старшим и некой женщиной, которая была его спутницей.
Якобы после конфликта Флойд потребовал женщину выйти из его машины, а после того как она отказалась, Мейвезер-старший насильно вытащил её из салона, травмировав при этом. После этого тренер уехал, а женщину доставили в больницу с незначительными травмами.
Изучив обстоятельства инцидента, полиция выдала ордер на арест Мейвезера-старшего, который и был арестован. После задержания, Флойда отпустили под залог — он сам категорически не согласен с тем, в чём его обвиняют и сейчас суд, рассмотрев обстоятельства дела, снял с Мейвезера-старшего все обвинения, сообщает Las Vegas Review-Journal.
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