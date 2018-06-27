Джош Тейлор объяснил, почему не смог остановить Виктора Постола

Шотландский суперлегковес Джош Тейлор (13-0, 11 КО) заявил, что не смог показать себя во всей красе в поединке против украинца Виктора Постола (29-2, 12 КО), поскольку слишком старался и из-за этого был зажат. Напомним, что Тейлор победил по очкам и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC.

«Он приехал сюда и, думаю, провёл лучший бой в своей карьере, — цитирует Тейлра The Scotsman. — Это был его последний шанс, и если бы он меня побил, то вернулся бы в титульную гонку. Он подошёл к бою в наилучшей форме в жизни, и это сказалось. Его ноги были намного легче, чем я видел прежде. Он меня откровенно удивил и по ходу боя я 3-4 раза был вынужден приспосабливаться к нему со своим боксом. Он поймал меня в начале поединка, и моя защита в целом была так себе, но в конце концов я сделал свою работу».

«Это был большой шаг вперёд, но я не чувствую, что это был мой максимум, — продолжил Джош. — Я ни разу не почувствовал себя в ринге неуютно, просто, видимо, слишком сильно старался, потому что когда мне удавалось расслабиться, всё сразу начинало получаться. Уверен, что если бы выступил на максимуме своих возможностей, то непременно вынес бы его досрочно».

Читайте также: О чём говорил Тейлор после боя с Постолом — цитаты

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.