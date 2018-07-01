Г. Рамирес победил Ангуло и сохранил титул чемпиона мира

В Оклахома-Сити (штат Оклахома, США) завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок между чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе Гилберто Рамиресом (38-0, 25 КО) и Роамером Ангуло (23-1, 20 КО).

Бойцы не сумели показать яркий поединок, Рамирес методично набирал очки, отдавая преимущество работе джебом. Ангуло же периодически пытался обострять, но не преуспел в этом. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Рамиресу — 120:108, 119:109, 119:109.