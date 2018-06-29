Рамирес, Ангуло и Альварадо на финальной пресс-конференции в Оклахоме: фото

30 июня в Оклахоме-Сити (штат Оклахома, США) пройдёт вечер бокса от Top Rank Promotions, в главном событии которого чемпион мира по версии WBО в весе до 76,2 кг Хильберто Рамирес (37-0, 25 КО) встретится с колумбийцем Роамером Ангуло (23-0, 20 КО).

Также в рамках шоу экс-чемпион мира, американский полусредневес (до 66,7 кг) Майк Альварадо (38-4, 26 КО) проведёт разминочный бой с джорнименом из Мексики Мартином Мартинесом (18-14-1, 11 КО).

Накануне состоялась финальная пресс-конференция участников предстоящего шоу.

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Фото: Майки Уильямс (BoxingScene).

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