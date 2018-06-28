Ещё
Рамирес, Ангуло, Сауседо, Альварадо и другие на открытой тренировке: фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рамирес, Ангуло, Сауседо, Альварадо и другие на открытой тренировке: фото 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
30 июня в Оклахоме-Сити (штат Оклахома, США) пройдёт масштабный вечер бокса от промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions).
В главном событии шоу мексиканский чемпион WBC в весе до 76,2 кг Хильберто Рамирес (37-0, 25 КО) встретится с колумбийцем Роамером Ангуло (23-0, 20 КО). А топ-проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) американец Алекс Сауседо (27-0, 17 КО) подерётся с матёрым середняком из Австралии Лео Заппавиньей (37-3, 27 КО).
Также в рамках шоу экс-чемпион мира, американский полусредневес (до 66,7 кг) Майк Альварадо (38-4, 26 КО) проведёт разминочный бой с джорнименом из Мексики Мартином Мартинесом (18-14-1, 11 КО).
А проспекты Робсон Косейсау (7-0, 4 КО) из Бразилии (до 59 кг), Трей Липпе (14-0, 14 КО) из США (свыше 90,7 кг) и американка (до 61,2 кг) Микаэла Майер (5-0, 3 КО) подерутся соответственно с эквадорцем Гавино Гуаманом (5-2, 1 КО), американцем Байроном Полли (30-22-1, 13 КО) и  Шиной Кейн (5-0, 1 КО) из Канады.
Накануне бойцы позировали перед объективами камер на открытой тренировке.
Фоторепортаж от Майки Уильямса (BoxingScene).
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Промоутер Джошуа утверждает, что закрыл спорные вопросы с менеджером Уайлдера Рамирес ощутил любовь и вибрации земляков, Ангуло «долго шёл» к бою в США: цитаты Поветкин невероятен, Джошуа в опасности — менеджер Уайлдера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянки покажут сборной Англии бесплатный стриптиз88
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином77
Журналист возмутился русскими женщинами370
Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро2
Россияне сделали прогноз на матч Россия — Испания4
Видео
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро
ЧМ по футболу 2018
00:16
Фанат в кокошнике и динозавр подрались на матче ЧМ
ЧМ по футболу 2018
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:19
В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение