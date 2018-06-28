Рамирес, Ангуло, Сауседо, Альварадо и другие на открытой тренировке: фото

30 июня в Оклахоме-Сити (штат Оклахома, США) пройдёт масштабный вечер бокса от промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions).

В главном событии шоу мексиканский чемпион WBC в весе до 76,2 кг Хильберто Рамирес (37-0, 25 КО) встретится с колумбийцем Роамером Ангуло (23-0, 20 КО). А топ-проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) американец Алекс Сауседо (27-0, 17 КО) подерётся с матёрым середняком из Австралии Лео Заппавиньей (37-3, 27 КО).

Также в рамках шоу экс-чемпион мира, американский полусредневес (до 66,7 кг) Майк Альварадо (38-4, 26 КО) проведёт разминочный бой с джорнименом из Мексики Мартином Мартинесом (18-14-1, 11 КО).

А проспекты Робсон Косейсау (7-0, 4 КО) из Бразилии (до 59 кг), Трей Липпе (14-0, 14 КО) из США (свыше 90,7 кг) и американка (до 61,2 кг) Микаэла Майер (5-0, 3 КО) подерутся соответственно с эквадорцем Гавино Гуаманом (5-2, 1 КО), американцем Байроном Полли (30-22-1, 13 КО) и Шиной Кейн (5-0, 1 КО) из Канады.

Накануне бойцы позировали перед объективами камер на открытой тренировке.

Фоторепортаж от Майки Уильямса (BoxingScene).

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