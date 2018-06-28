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Официально: Димитренко подерётся с Дженнингсом — комментарии сторон
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Официально: Димитренко подерётся с Дженнингсом — комментарии сторон 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший гражданин Украины, выступающий под флагом ФРГ супертяж Александер Димитренко (41-3, 26 КО) 18 августа в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) разыграет с американским околотопом Брайантом Дженнингсом (23-2, 13 КО) интернациональный титул по версии WBO.
В андеркарде подерутся американцы Джесси Харт (24-1, 20 КО) и Майк Гавронски (24-2-1, 15 КО) — на кону боя титул NABF в весе до 76,2 кг.
Дженнингс и Димитренко прокомментировали предстоящий поединок.
Дженнингс: «Димитренко — здоровенный боец и достойный оппонент. Я тружусь на максимуме, чтобы оказаться в топе дивизиона. Каждый бой несёт в себе некий риск. Я уверен в себе, но никакой недооценки быть не может. Болельщикам же гарантирую, что покажу в ринге свой максимум».
Димитренко: «С нетерпением ожидаю боя, ведь это отличная возможность заявить о себе во всеуслышание. Люблю находиться в тренировочном процессе, работать на пределе возможностей. Хочу быть великим бойцом. Никогда прежде мне не работалось настолько в кайф, как работается сейчас. Этот бой, эта возможность подоспела вовремя. И я точно воспользуюсь предоставленным шансом».
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