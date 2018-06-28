С миру по нитке: выставочный бой Иноуэ, Эггингтон хочет драться с Маргарито

— Промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) сообщил в интервью IFL TV о том, что обратился в WBO с просьбой предоставить бою топовых супертяжей (свыше 90,7 кг) Диллиана Уайта (23-1, 17 КО) из Британии и Джозефа Паркера (24-1, 18 КО) из Новой Зеландии статус отборочного поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул. Действующий чемпион WBO, подопечный Херна британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) ранее побеждал обоих. Напомним, бой между Паркером и Уайтом состоится 28 июля в Лондоне (Великобритания).

— Во Всемирном боксёрском совете (WBC) передумали наказывать британского средневеса (до 72,6 кг) Мартина Маррея (37-4-1, 17 КО) за толкотню накануне боя за титул серебряного чемпиона WBC с мексиканцем Роберто Гарсиа (41-4, 24 КО). По словам Сулеймана, такое решение было принято после того, как Маррей извинился за своё поведение. Напомним, Маррей победил единогласным судейским решением.

Видео боя: Мартин Маррей — Роберто Гарсиа, HD 1080

— Британец Сэм Эггингтон (22-4, 14 КО), выступающий в весе до 69,9 кг, планировал драться в США со знаменитым мексиканским слаггером-ветераном Антонио Маргарито (41-8, 27 КО). По словам британца, его планы может нарушить Атлетическая комиссия, беспокоящаяся за здоровье мексиканца и не желающая выдавать тому разрешение боксировать в США — в 2010 году в поединке против Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) Маргарито серьёзно травмировал правый глаз, после чего подвергся ряду операций по восстановлению зрения. «В любом случае сперва мне предстоит парочка поединков в Британии, а уже после я отправлюсь в США», — делится планами с BoxingScene боксёр, которого болельщики называют «Британским Маргарито».

— Белорус Кирилл Релих (22-2, 19 КО), чемпион по версии WBA в весе до 63,5 кг, официально утверждён в списке бойцов, которые выступят во втором сезоне Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), сообщил официальный сайт турнира.

— Чемпион в трёх весовых категориях, японский «Монстр» Наоя Иноуэ (16-0, 14 КО) 19 августа в Канадзаве (Япония) проведёт выставочный трёхраундовый поединок с филиппинцем Дженесисом Серваниа (31-1, 14 КО), сообщает Asian Boxing. Напомним, «обычный» чемпион WBA в весе до 53,5 кг Иноуэ примет участие во втором сезоне турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS).

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