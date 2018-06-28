Поветкин невероятен, Джошуа в опасности — менеджер Уайлдера

Британский чемпион мира по версиям WBA/IBF/WBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) сильно ошибается, если рассчитывает одержать над россиянином Александром Поветкиным (34-1, 24 КО) лёгкую победу, не приложив каких-либо серьёзных усилий. И если возраст ещё не успел необратимо повлиять на Поветкина, то Джошуа находится в большой опасности.

Такое мнение высказал Джей Дис — менеджер чемпиона мира по версии WBC американца Дионтэя Уайлдера, с которым Джошуа должен встретиться в случае победы над Поветкиным в сентябрьском поединке.

«Конечно, Джошуа должен побеждать, но ему не выиграть у Поветкина, если он не будет полностью сфокусирован на поединке, заглядывая ему за спину, или проведёт плохую подготовку, — цитирует Диса Daily Mail. — Поветкин — невероятный боец с фантастическим левым боковым. Диллиан Уайт поразил Джошуа, а у него как раз такой же невероятный левый хук. Вопрос в том, не постарел ли Поветкин, и хватит ли ему запала устроить классный бой. Ответ мы получим только в ринге, так что посмотрим. Это очень интересный и опасный для Джошуа поединок».

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