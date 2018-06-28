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Мне нравится курить сигары и наслаждаться жизнью — интервью Сергея Ковалёва
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Мне нравится курить сигары и наслаждаться жизнью — интервью Сергея Ковалёва 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалев (32-2-1, 28 КО) в перерыве между тренировками дал интервью порталу Behind The Gloves, в котором поделился мыслями о предстоящем 4 августа поединке с колумбийцем Элейдером Альваресом (23-0, 11 KO), рассказал об объединительных боях с другими чемпионами в дивизионе, о сыне, а также о том, чем он будет заниматься после профессиональной карьеры.
— У тебя будет большой бой с Элейдером Альваресом. Как ты готовишься к этому поединку?
— Да, он отличный боец, непобеждённый, очень мотивированный и голодный до любых титулов. Я должен быть готов ко всему, что он предложит мне в ринге. Сейчас я здесь, в Биг-Беар, со своей командой.
— У тебя большой процент нокаутов. Пройдёт ли этот бой всю дистанцию?
— Я не делаю прогнозов.
— Тебе нужна просто победа?
— Да, победа любой ценой. Сейчас я делаю всё, чтобы быть в самой лучшей спортивной форме.
— Сейчас в полутяжёлом весе есть нескольких хороших чемпионов, включая тебя. Это и Бивол, и Стивенсон, и Бетербиев. Кто из них троих на твоём уровне? Кто лучший из этой троицы?
— Каждый чемпион — чемпион. Я не могу сказать, кто сильнее или слабее. Если они чемпионы, то они уже на высоком уровне бокса. Для меня было бы интересно сделать объединительные бои. Это мои цели, и мы вернёмся к ним после боя с Альваресом. Сейчас я сконцентрирован только на нём.
— С кем из чемпионов ты хотел бы первый объединительный бой?
— С тем, кто будет готов. Это зависит от них. Я готов к любому из них. На самом деле, никто из нас сейчас не чемпион, мы все обладатели титулов. Чемпион должен быть один в каждой весовой категории. Я надеюсь и хочу, чтобы кто-то из обладателей титулов согласится на бой со мной в будущем. Может, в конце этого года или в следующем.
— Ты всегда плохо высказывался в сторону Адониса Стивенсона. Что ты думаешь о его поединке с Баду Джеком (19 мая в Торонто они отбоксировали вничью — прим. vRINGe)?
— Я смотрел этот бой, только начиная с 7-го раунда из-за того, что не мог найти этот поединок на телевидении, а нашёл его только в интернете. Из того, что я видел, могу сказать, что могу драться и побеждать обоих. Это моё мнение, но давайте вернёмся к этому после моего боя, который пройдёт 4 августа. Я открыт к любым объединительным боям.
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— Я видела на твоём видео из Инстаграма, как тренируется маленький «Крашер». Ты хочешь, чтобы он однажды стал боксёром?
— Я не хочу принуждать его боксировать.
— Мне кажется, его не нужно принуждать, ему и так нравится…
— Да, ему нравится. Я его не принуждаю. Он повторяет за мной, и я счастлив, что он занимается сейчас со мной, как атлет. Я рад, что он занимается спортом, я просто помогаю ему делать отжимания, подтягивания, другие упражнения.
— Он уже делает отжимания и подтягивания?
— Да. Не очень правильно, но делает. Он понимает, как нужно делать, но он ещё недостаточно силён для этого. Сейчас он занимается гимнастикой дважды в неделю, и это помогает ему стать сильнее.
— Как ты изменился, как боец, после того как стал отцом?
— Я стал более ответственным во всём, более сконцентрированным на боксёрской карьере и жизни моей семьи. Сейчас почти не посещаю празднества. У меня сейчас мало свободного времени. Я очень счастлив, что моё детство уже ушло. Моя жизнь изменилась к лучшему.
— Когда ты закончишь карьеру, чем ты будешь заниматься? Некоторые люди наслаждаются путешествиями.
— Мне нравится курить сигары и наслаждаться жизнью. Это моя цель — наслаждаться жизнью после боксёрской карьеры. Мне 34, я остаюсь в боксе, чтобы заработать достаточно денег для моей будущей жизни, для моего бизнеса, для семьи. Я в боксе сейчас, чтобы позаботиться о будущем детей.
— Спасибо, что уделил мне время. Что бы ты хотел сказать людям, поддерживающим тебя?
— Я хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживает меня, кто верит в меня. Да, я вернулся, и я счастлив тому, что произошло в моей жизни в прошлом. Это был большой жизненный урок, и теперь я должен быть более сконцентрирован на боксёрской карьере. Я счастлив, желаю вам самого лучшего и будьте здоровы. Я продолжаю приближаться к следующему бою и к абсолютному чемпионству. Спасибо большое за помощь и поддержку.
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