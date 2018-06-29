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Сергей Ковалёв готовится к бою с Элейдером Альваресом: видео
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Сергей Ковалёв готовится к бою с Элейдером Альваресом: видео 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв (32-2-1, 28 КО) продолжает подготовку к поединку против колумбийца Элейдера Альвареса (23-0, 11 KO), который пройдёт 4 августа в Атлантик Сити (США). Вашему вниманию — видеофрагменты тренировочных будней Сергея, которыми он поделился на своей странице в Instagram.
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Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)
28 Июн 2018 в 11:26 PDT  #KRUSHER
Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)
27 Июн 2018 в 12:54 PDT  Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)
26 Июн 2018 в 8:37 PDT  #крашер #krusher #СергейКовалёв #тренировка #Kovalev
Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)
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