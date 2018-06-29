Сергей Ковалёв готовится к бою с Элейдером Альваресом: видео

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв (32-2-1, 28 КО) продолжает подготовку к поединку против колумбийца Элейдера Альвареса (23-0, 11 KO), который пройдёт 4 августа в Атлантик Сити (США). Вашему вниманию — видеофрагменты тренировочных будней Сергея, которыми он поделился на своей странице в Instagram.

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Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

28 Июн 2018 в 11:26 PDT #KRUSHER

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

27 Июн 2018 в 12:54 PDT Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

26 Июн 2018 в 8:37 PDT #крашер #krusher #СергейКовалёв #тренировка #Kovalev

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

25 Июн 2018 в 8:54 PDT Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.