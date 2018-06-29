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Сергей Ковалёв: С Александром Гвоздиком я хотел бы боксировать в последнюю очередь
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Сергей Ковалёв: С Александром Гвоздиком я хотел бы боксировать в последнюю очередь 

Vringe.com 49 минут назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалев (32-2-1, 28 КО) не горит желанием драться с украинцем Александром Гвоздиком (15-0, 12 KO), которому принадлежит титул «временного» чемпиона WBC, о чём рассказал в интервью youtube-каналу Luckypunch.net.
Напомним, что следующий бой Сергей проведёт 4 августа в Атлантик-Сити (США) против колумбийца Элейдера Альвареса.
«Зачем нам драться, если есть кого бить, но с другой стороны, сейчас бить уже некого, — философски отмечает Ковалёв. — Все чемпионы наши, русские, за исключением Стивенсона. Я надеюсь, что Гвоздик побьёт Стивенсона, и все мы будем чемпионами. Но нам всё равно нужно будет как-то объединять пояса. Мне интересно объединение поясов, а там — как карты лягут».
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«С Александром я хотел бы боксировать в последнюю очередь, — признаётся Сергей. — Всё-таки мы тренируемся в одном зале, и мне хочется, чтобы он сделал себе имя, и уже после этого наши имена встретились друг с другом, чтобы сделать мегабой. Но, опять же, это должно финансово иметь смысл. Если это только ради объединения поясов, то лучше боксировать против кого-то другого за те же деньги. Если сделают из нашего поединка мегабой, на котором мы оба сможем хорошо заработать, то почему бы и нет. Мы же в первую очередь здесь из-за заработка».
«Конкретно я в боксе из-за заработка, — подчёркивает Ковалёв. — Эти пояса уже не настолько интересны, как были раньше, но с другой стороны, когда есть пояса, то и заработок другой. Всё здесь взаимосвязано. У каждого из нас цель — стать абсолютным чемпионом мира. Я очень бы хотел поучаствовать в таком турнире, как сейчас проходит в крузерах. Это привлекло бы очень большое количество зрителей, фанатов бокса, средств массовой информации, телевидение и так далее».
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