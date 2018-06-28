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Екатеринбужский боец нокаутировал португальца на международном турнире в Казани
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Екатеринбужский боец нокаутировал португальца на международном турнире в Казани 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
27 июня в Казани прошел международный турнир по боям TNA (по правилам TNA спортсмены должны использовать ударную технику ведения боя, к которому допускаются только титулованные спортсмены. — Прим. ред.). В четвертом раунде боя молодой 20-летний екатеринбуржец Владимир Кузьмин отправил в нокаут соперника из Португалии.
Красочный нокаут над титулованным португальцем Диого Новесом, после которого тот несколько минут провел без сознания (не переживайте, медики на месте оказали ему помощь) принес Владимиру победу, благодаря которой уралец прошел в четвертьфинал турнира. Из 44-х профессиональных боев португальца, это поражение только шестое. — Провели очень яркий и достойный бой против очень сильного и опытного соперника и прошли дальше в четвертьфинал турнира, — рассказал тренер бойца Тимур Салимов. — Вове всего 20 лет, а он уже показал себя очень крепким бойцом!
После победы Владимир поблагодарил своих тренеров, команду и президента федерации тайского бокса России Дмитрия Путилина. По словам бойца, это он помог в организации боя.
5 мая в КРК «Уралец» сошлись легендарный Александр Емельяненко и Габриэль Гонзаги, смотрите наш брутальный репортаж с боя. А в апреле в Екатеринбурге прошел большой вечер бокса, спортсменов с него уносили на носилках.
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