Бурятский спортсмен победил на первом всероссийском чемпионате по кибербоксу

Федерация бокса России ( ФБР ) обнародовала результаты первых всероссийских соревнований по интерактивному боксу. В состязании победил Булат Бадмаев из Республики Бурятия.

Как рассказали в пресс-службе ФБР, в первом чемпионате по кибербоксу принимали участие спортсмены из 24 регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Карелии, Новосибирской области, Дагестана и других. Матчи проходили в Москве на арене Cyberspace. Ближе к концу турнира определились потенциальные победители — виртуальные боксеры из Санкт-Петербурга, Коми и Бурятии. В финальном бою на интерактивный ринг вышли Александр Калашников , представляющий Санкт-Петербург, и Булат Бадмаев из Бурятии. Бурятский спортсмен победил. Денежный приз за первое место составил 50 тыс. рублей.

— Очень приятно, что федерация бокса идет в ногу со временем. Важно, что мы развиваем бокс во всех направлениях, и интерактивный бокс — одно из таких направлений развития, которое надо принимать, надо приобщать молодежь к нему. Мне понравилось, несмотря на то, что поначалу было как-то странно. Но сейчас могу сказать, что я бы и сама поучаствовала, — поделилась гостья соревнований, двукратная чемпионка мира по боксу Софья Очигава

Соревнования по интерактивному боксу станут регулярными и будут проводиться на постоянной основе. Следующий турнир планируется провести 22 июля в рамках празднования Международного дня бокса.

vk.com/ФБР