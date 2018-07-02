Бурятский спортсмен победил на первом всероссийском чемпионате по кибербоксу 

Федерация бокса России (ФБР) обнародовала результаты первых всероссийских соревнований по интерактивному боксу. В состязании победил Булат Бадмаев из Республики Бурятия.
Как рассказали в пресс-службе ФБР, в первом чемпионате по кибербоксу принимали участие спортсмены из 24 регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Карелии, Новосибирской области, Дагестана и других. Матчи проходили в Москве на арене Cyberspace. Ближе к концу турнира определились потенциальные победители — виртуальные боксеры из Санкт-Петербурга, Коми и Бурятии. В финальном бою на интерактивный ринг вышли Александр Калашников, представляющий Санкт-Петербург, и Булат Бадмаев из Бурятии. Бурятский спортсмен победил. Денежный приз за первое место составил 50 тыс. рублей.
— Очень приятно, что федерация бокса идет в ногу со временем. Важно, что мы развиваем бокс во всех направлениях, и интерактивный бокс — одно из таких направлений развития, которое надо принимать, надо приобщать молодежь к нему. Мне понравилось, несмотря на то, что поначалу было как-то странно. Но сейчас могу сказать, что я бы и сама поучаствовала, — поделилась гостья соревнований, двукратная чемпионка мира по боксу Софья Очигава.
Соревнования по интерактивному боксу станут регулярными и будут проводиться на постоянной основе. Следующий турнир планируется провести 22 июля в рамках празднования Международного дня бокса.
vk.com/ФБР