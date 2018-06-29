Когда в бой включаются даже рефери и наказывают ММА-бойцов наглость

На ринге нет места слюнтяям и рефери здесь такие же крутые парни, как и сами бойцы. Некоторые даже круче — смотрите, как они наказывают зарвавшихся ММА-бойцов за неуважение и наглость.

В горячке боя некоторые просто теряют над собой контроль. Вряд ли в обычной жизни эти парни стали бы добивать уже поверженного противника, но здесь, когда кровь кипит и на свете будто нет никого, кроме тебя и врага, они буквально слетают с катушек.

Вот тут и вступает в дело рефери. Судья обязан предотвратить насилие и одних слов бывает недостаточно. Зато отлично работает грамотно проведенный удушающий: умный рефери сумеет прихватить бойца так, что тот мигом остынет.

Некоторым же недостаточно и такого. Бывали случаи, когда разряенные вмешательством «постороннего» кидались в бой — такая горячка стоила им как минимум дисквалификации.