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Когда в бой включаются даже рефери и наказывают ММА-бойцов наглость
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Когда в бой включаются даже рефери и наказывают ММА-бойцов наглость 

Don't Panic 5 часов назад
Фото: Don't Panic
На ринге нет места слюнтяям и рефери здесь такие же крутые парни, как и сами бойцы. Некоторые даже круче — смотрите, как они наказывают зарвавшихся ММА-бойцов за неуважение и наглость.
В горячке боя некоторые просто теряют над собой контроль. Вряд ли в обычной жизни эти парни стали бы добивать уже поверженного противника, но здесь, когда кровь кипит и на свете будто нет никого, кроме тебя и врага, они буквально слетают с катушек.
Вот тут и вступает в дело рефери. Судья обязан предотвратить насилие и одних слов бывает недостаточно. Зато отлично работает грамотно проведенный удушающий: умный рефери сумеет прихватить бойца так, что тот мигом остынет.
Некоторым же недостаточно и такого. Бывали случаи, когда разряенные вмешательством «постороннего» кидались в бой — такая горячка стоила им как минимум дисквалификации.
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