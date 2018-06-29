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Джек Кэттеролл vs Тайрон Маккенна
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Джек Кэттеролл vs Тайрон Маккенна 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
«Теперь хочу драться против Охары Дэйвиса или Джека Кэттеролла», — словно в воду глядел Маккенна после уверенной победы в предыдущем поединке над земляком Энтони Аптоном в апреле 2018 года.
В столь традиционной для британского бокса битве непобеждённых проспектов сойдутся два леворуких бойца. Но, пожалуй, на этом сходства боксёров заканчиваются.
Стиль: Кэттеролл — силовик, предпочитающий действовать на ближней дистанции. Что, в принципе, понятно, учитывая рост боксёра — всего 170 см. Особой выдумкой при сокращении дистанции не блещет, но в инфайтинге выглядит здорово, обладая приличным арсеналом ударов (тут и хуки, и апперкоты, и свинги). С дистанции хорошо пробивает прямым, но при этом излишне раскрывается, рискуя быть пойманным на контратаке. Довольно-таки размашист, но не действует по шаблону — чередует удары по корпусу и в голову.
Напротив, Маккенна — аутфайтер. Преимущественно работает от оппонента, двигается спиной вперёд, пытается провалить агрессора и наказать за ошибки. «Фишка» Маккенны в сдвоенном хуке, пробивает комбинацию как в голову, так и по корпусу. Но не обладает столь важным для хорошего аутфайтера джебом, легко впуская на неудобную ближнюю дистанцию.
Несмотря на колоссальное преимущество в росте (его рост 185 см), отсутствие острого, чёткого джеба — большой минус в поединке против Кэттеролла.
Опыт: Преимущество в опыте также на стороне Кэттеролла. У него в рекорде гораздо более именитые боксёры, а в 2015 году парня приглашал в тренировочный лагерь сам Флойд Мэйуэзер, который готовился к важнейшему поединку карьеры — против филиппинца Мэнни Пакьяо. На счету Кэттеролла ряд региональных титулов: WBO European, WBO Inter-Continental. Кэттеролл — чемпион по версии Британского боксёрского совета. Боксёр занимает высокую 3-ю позицию в рейтинге WBO.
За спиной Маккенны непростая победа над стойким французским джорнименом Ренальдом Гарридо и вышеупомянутый выигрыш у соотечественника с приличным рекордом (правда, набитым на откровенных мешках) Энтони Аптона.
Кэттероллу не привыкать к 10-раундовым поединкам — проспект даже отбоксировал два 12-раундовых боя. Для Маккенны же это будет только третий бой длительностью в 10 раундов.
Прогноз Пари-Матч: Кэттеролл — 1.14, Маккенна — 5.65  Учитывая, что Гарридо (изрядно потрепавший Маккенну в октябре 2017 года и уступивший с близким счётом 94:96) стилистически немного напоминает «бюджетную» и безударную версию Кэттеролла, считаем, что победы Маккенне не видать. А отсутствие в послужном списке Тайрона бьющих боксёров не даёт возможности определить, насколько хорошо боксёр держит удар.
Прогноз vRINGe: победа Кэттеролла
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