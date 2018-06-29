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Топ-проспект из Литвы в списке кандидатов на бой с Кроуфордом
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Топ-проспект из Литвы в списке кандидатов на бой с Кроуфордом 

Vringe.com 31 минуту назад
Фото: Vringe.com
Топ-проспект из Литвы Эгидиюс Каваляускас (19-0, 16 КО), обладающий титулом NABF в весе до 66,7 кг, является кандидатом в соперники чемпиону WBO, одному из лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории американцу Теренсу Кроуфорду (33-0, 24 КО), утверждает ESPN.
Как мы сообщали ранее, дебютную защиту титула Кроуфорд проведёт 13 октября. Среди потенциальных соперников американца — коллеги по промоутерской компании Top Rank, соотечественник Хосе Бенавидес (27-0, 18 КО) и Карлос Адамес (14-0, 11 КО) из Доминиканской Республики.
В интервью ESPN глава Top Rank Боб Арум рассказал, почему не спешит с окончательным выбором оппонента Кроуфорду: «Хочу сперва подождать немного, посмотреть в деле Каваляускаса. Он тоже может быть одним из кандидатов для Кроуфорда. А так, основные кандидаты — Бенавидес и Адамес. Ну и на всякий случай пока не будем отбрасывать кандидатуру Лукаса Маттиссе — пока-что непонятно, будет бой с Мэнни Пакьяо или же нет».
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Напомним, 7 июля в Фресно (штат Калифорния, США) Каваляускас проведёт дебютную защиту титула NABF в поединке против доминиканского боксёра Хуана Карлоса Абреу (21-3-1, 19 КО). По мнению букмекеров, явным фаворитом противостояния является уроженец Литвы.
Каваляускас входит в топ-5 рейтинга полусредневесов по версиям WBC, WBA и WBO.
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