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Назарбаев вручил Головкину орден первого президента Казахстана
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Назарбаев вручил Головкину орден первого президента Казахстана 

Мир24 3 часа назад
Известный казахстанский боксер Геннадий Головкин удостоен ордена первого президента Казахстана. Почетную награду спортсмену вручил сам глава государства Нурсултан Назарбаев, сообщает «МИР 24».
Президент принял Головкина в резиденции — Акорде. В ходе встречи Назарбаев отметил профессиональные заслуги боксера и его популярность среди казахстанского народа.
«Все твои бои казахстанцы смотрят очень внимательно. Наверное, они имеют самый большой рейтинг для всего нашего населения. Ты достойно представляешь Казахстан, не забываешь о своей родине и везде о ней рассказываешь. Мы гордимся тобой. От имени всех казахстанцев желаю тебе успехов в этом деле. Если планируется здесь провести какой-то бой потом, то мы будем помогать этому», — подчеркнул глава государства.
В свою очередь Головкин поблагодарил президента за личную поддержку и оказываемое внимание развитию спорта в Казахстане.
Отметим, в сентябре Геннадию Головкину предстоит встретиться с мексиканцем Саулем Альваресом. Оба выступают в весовой категории до 72,6 кг.
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