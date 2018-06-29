Эдриен Броунер подписал новый контракт с Мэйуэзером на $50 миллионов 

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Эдриен Броунер, несмотря на натянутые отношения со своим промоутером Флойдом Мэйуэзером-младшим, всё-таки подписал с ним новый контракт на пять боёв на общую сумму в 50 миллионов долларов. Об этом боксер –скандалист похвастался на своей странице в Instagram.
«Флойд Мэйуэзер, я рад, что мы смогли посидеть и выяснить все наши расхождения во мнениях… Я был рад подписать промоутерский контракт на 5 боев на сумму $50 миллионов», — написал Эдриен.
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Напомним, что крайний бой Броунер провёл 21 апреля, не сумев одолеть Джесси Варгаса — итогом 12-раундового противостояния стала ничья.
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