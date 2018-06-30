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Хильберто Рамирес и Роамер Ангуло прошли взвешивание: результаты, фото и видео
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Хильберто Рамирес и Роамер Ангуло прошли взвешивание: результаты, фото и видео 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене в (США). Бойцы показали следующий вес: Хильберто Рамирес (37-0, 25 КО) — 75,8 кг Роамер Ангуло (23-0, 20 КО) — 75,9 кг Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем весе (до 76,2) Алекс Сауседо (27-0, 17 КО) — 63,3 кг Леонардо Заппавинья (37-3, 27 КО) — 63,2 кг 10-раундовый бой в суперлёгком весе (до 63,5 кг)
ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте 30 июня к полуночи по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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