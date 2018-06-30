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Уайлдер: Надеюсь, Поветкин вырубит Энтони Джошуа
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Уайлдер: Надеюсь, Поветкин вырубит Энтони Джошуа 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Новый виток переговорной эпопеи насчёт поединка за неофициальное звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе: обладатель пояса WBC Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) заявил, что «либо всё фифти-фифти», либо встречи не будет. Реакции стороны чемпиона IBF/WBO/IBO/WBA Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) пока нет — в Англии ночь, всё спят.
«Если всё зашло в такие дали, то отныне моё прямое условие — 50 на 50. Не надо мне предлагать разные там фиксированные суммы, хватит. Мы это уже прошли. Я сделал всё, чтобы бой состоялся», — заявил он.
Напомним, Уайлдеру предлагали гарантированные $15 млн за бой с Джошуа в октябре-ноябре в Британии. Американская сторона, в свою очередь, не смогла сманить Джошуа на бой в США за $50 млн  Читайте также: Промоутер Джошуа: Сделаем Уайлдеру пояс чемпиона по версии Instagram
Таким образом, теперь Джошуа сразится 22 сентября с Александром Поветкиным (34-1, 24 КО), а Уайлдер, вероятно, с Домиником Бризилом (19-1, 17 КО). Американец настолько зол на Энтони и его команду, что желает успеха россиянину.
«Да плевать, с кем он там теперь будет драться. Надеюсь, Поветкин его вырубит. Реально. И покажет миру, что Джошуа вовсе не тот, за кого его выдают. Да, я сам хотел это сделать, но он явно не желает выходит со мной в ринг», — сказал в эфире программы Below The Belt от Showtime Уайлдер.
Читайте также: Поветкин–Джошуа круче, чем Джошуа–Уайлдер — промоутер
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