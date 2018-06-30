Головкин считает себя народным чемпионом, а у Альвареса уже чешутся кулаки

Как мы сообщали ранее, средневесы Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) и Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) отказались от совместных пресс-конференций в преддверии реванша, запланированного на 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

До боя казахстанский чемпион WBC/WBA Super Головкин и претендент из Мексики Альварес встретятся с глазу на глаз только дважды — на финальной пресс-конференции и на процедуре взвешивания.

Но, конечно же, это не мешает обеим сторонам раздавать направо и налево громкие обещания. Похоже, оба уверены в своей победе, оба считают, что на этот раз судьи им не понадобятся — в сентябре прошлого года также на арене T-Mobile бой прошёл всю отведенную 12-раундовую дистанцию и завершился ничьей раздельным решением судей.

Говорит Головкин: «Рад, что мы договорились, и реванш состоится. С удовольствием возвращаюсь в тренировочный лагерь к (своему тренеру) Абелю Санчесу. Наш реванш — самый масштабный и самый большой бой из возможных, абсолютно все болельщики мечтали вновь увидеть нас в ринге в очной схватке. Определится лучший из лучших. Этот бой, вне сомнений, войдёт в историю бокса».

«Рад, что мне предстоит защищать свои титулы в день независимости Мексики. Как всегда покажу в ринге настоящий Mexican Style. Пускай Канело вторым выходит в ринг. Пускай Канело вторым представит ринг-анонсер. Важно только лишь то, кто одержит победу. А это буду я, чемпион мира, народный чемпион. Увидимся на Big Drama Show», — заявил Головкин.

Заочно ему парирует Альварес: «Вся правда в том, что для меня этот бой очень важен. Слишком много чего произошло и слишком много чего было сказано. Докажу в ринге кулаками, что я лучше. И заставлю Головкина съесть свои слова. Докажу, что я сильнее. Побью Головкина в день независимости Мексики. Все увидят, что мексиканский бокс является сильнейшим в мире».

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