В преддверии боя с Головкиным Альварес порассуждал о выходе на пенсию

27-летний мексиканец Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) уже 13 лет в профессиональном боксе. Бывший чемпион в двух весовых категориях утверждает, что не планирует задерживаться в ринге надолго.

«На самом деле это непростой вопрос. И я не знаю точно, сколько ещё времени проведу в боксе. Сказать можно всё что угодно. Например, можно сказать, что планирую боксировать до 50 лет. Но если честно, я думаю, что к 35 годам я завершу карьеру. Поэтому сейчас важно успеть сделать всё, что запланировано. Провести самые крупные бои, заработать достаточно для того, чтобы спокойно уйти на пенсию и наслаждаться жизнью вне бокса», — признался Альварес в интервью ESPN Deportes.

«Конечно же мне хочется войти в историю, — не скрывает Альварес. — Хочется, чтобы после завершения карьеры не было никаких сожалений. Сейчас я счастлив и доволен тем, чего уже успел добиться в боксе. Я горжусь тем, что мои соотечественники Марко Антонио Баррера и Эрик Моралес по завершению карьеры попали в Международный зал боксёрской славы. Они являются примерами, мотивируют, и все следующие поколения мексиканских боксёров также будут стремиться к этой цели. Ведь включение в Зал славы для каждого великого бойца является большим событием».

«Я всегда ответственно отношусь к боксу. Всегда дисциплинирован и отдаюсь тренировочному процессу на все 100%. Всегда пытаюсь сделать всё для того, чтобы зрителям понравились мои бои. Я чувствую ответственность, ведь ранее честь мексиканского флага защищали многие великие бойцы. Понимаю, что являюсь наследником всех этих чемпионов. И это для меня огромная честь», — заявил боксёр.

Напомним,15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Альваресу предстоит реванш с чемпионом WBC/WBA Super в среднем весе Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) из Казахстана. Первый поединок состоялся на этой же арене в прошлом году и завершился вничью.

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