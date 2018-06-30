Де Ла Хойя: Для нас важно только лишь одно — дать людям то, чего они просят

Промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy Promtions) утверждает, что главный принцип работы его компании — давать людям именно те бои, о которых они мечтают. Де Ла Хойя повторяет, что ради этого готов работать с абсолютно любым промоутером в мире бокса.

«Так мы и работаем. Только сотрудничая с крупнейшими промоутерами в мире, можно сделать самые большие, самые масштабные поединки. Существует масса промоутеров, некоторые из них не желают выставлять своих бойцов против опасных соперников, рискуя остаться ни с чем. Но это точно не наш принцип. Если боец готов, то мы смело делаем ему чемпионский бой или бой против одного из лучших боксёров мира», — заявил промоутер в интервью ESPN Deportes.

Напомним, 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) главный актив компании мексиканец Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) подерётся с чемпионом WBC/WBA в среднем весе Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) из Казахстна, а ровно двумя месяцами ранее аргентинский чемпион в весе до 66,7 кг Лукас Маттиссе (39-4, 36 КО) из GBP проведёт в Малайзии дебютную защиту титула с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО).

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