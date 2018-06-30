Сауль Альварес: Хочу оторвать Головкину башку

— Они продолжают раскрывать свои пасти. Я не люблю много трепаться. Особенно, когда подходит время боя.

Я не знаю, почему они злятся на меня. Ведь благодаря мне они заработали много денег. Они говорят, что это неважно. Но их гонорары увеличились благодаря мне. А сейчас они лицемерят, говоря, что это неправда.

Это все смешно! Бокс — непредсказуемый и тяжелый вид спорта. Во втором бою Головкину будет противостоять другой Альварес — не тот, что был первый раз. Я знаю, что у нас получится интересный поединок. Хотя бы потому что мне очень хочется оторвать Головкину башку, — заявил Альварес.

Второй бой Геннадия Головкина против Сауля Альвареса пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе. Первый поединок в 2017 году завершился ничьей.