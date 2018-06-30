Победивший Виктора Постола шотландец Джош Тейлор вошёл в состав Суперсерии–2

Очередным официально подтверждённым участником Всемирной боксёрской суперсерии–2, которая пройдёт в суперлёгком весе, стал недавно победивший Виктора Постола в ярком поединке шотландский слаггер–темповик Джош «The Tartan Tornado» Тейлор (13-0, 11 КО). Боец из Эдинбурга является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC.

«Очень рад возможности влиться в эти соревнования, — сказал 27-летний Джош. — Это клёвый шанс стать чемпионом мира по нескольким версиям, а также большая честь сразиться за приз имени величайшего боксёра в истории Мухаммеда Али ».

Это было восхитительно — рассказ о бое Тейлора и Постола от vRINGe

Напомним, бои Суперсерии–2 пройдут в трёх весовых категориях, две из которых с частичным составом уже объявили:

Легчайший вес (до 53,5 кг)

Райан Барнетт (19-0, 9 КО), чемпион WBA — Эммануэль Родригес (18-0, 12 КО), чемпион IBF — Золани Тете (27-3, 21 КО), чемпион WBO Суперлёгкий вес (до 63,5 кг)

Кирилл Релих (22-2, 19 КО), чемпион WBA — Джош Тейлор (13-0, 11 КО), претендент по WBC — Иван Баранчик (18-0, 11 КО), претендент по IBF — Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО), еврочемпион EBU и претендент по IBF Тейлор это дело решил отметить:

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