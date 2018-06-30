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Победивший Виктора Постола шотландец Джош Тейлор вошёл в состав Суперсерии–2
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Победивший Виктора Постола шотландец Джош Тейлор вошёл в состав Суперсерии–2 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Очередным официально подтверждённым участником Всемирной боксёрской суперсерии–2, которая пройдёт в суперлёгком весе, стал недавно победивший Виктора Постола в ярком поединке шотландский слаггер–темповик Джош «The Tartan Tornado» Тейлор (13-0, 11 КО). Боец из Эдинбурга является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC.
«Очень рад возможности влиться в эти соревнования, — сказал 27-летний Джош. — Это клёвый шанс стать чемпионом мира по нескольким версиям, а также большая честь сразиться за приз имени величайшего боксёра в истории Мухаммеда Али».
Это было восхитительно — рассказ о бое Тейлора и Постола от vRINGe
Напомним, бои Суперсерии–2 пройдут в трёх весовых категориях, две из которых с частичным составом уже объявили:
Легчайший вес (до 53,5 кг)
Райан Барнетт (19-0, 9 КО), чемпион WBA  — Эммануэль Родригес (18-0, 12 КО), чемпион IBF  — Золани Тете (27-3, 21 КО), чемпион WBO  Суперлёгкий вес (до 63,5 кг)
Кирилл Релих (22-2, 19 КО), чемпион WBA  — Джош Тейлор (13-0, 11 КО), претендент по WBC  — Иван Баранчик (18-0, 11 КО), претендент по IBF  — Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО), еврочемпион EBU и претендент по IBF  Тейлор это дело решил отметить:
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