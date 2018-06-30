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Проспект–тяж Джей Опетая грохнул земляка Пегораро, Рашиди Эллис уработал Москеру
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Проспект–тяж Джей Опетая грохнул земляка Пегораро, Рашиди Эллис уработал Москеру 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Pullman & Mercure at King George Square, Брисбен, Австралия. Местный проспект-левша из тяжёлого веса (до 90,7 кг) Джей Опетая (16-0, 13 КО) сделал себе подарок накануне 23-летия — быстро нокаутировал безобидного в плане удара земляка Кёртиса Пегораро (11-4, 1 КО).
Занимавший до боя 11-тую строку рейтинга WBO австралиец, который семь лет назад в категории супертяжёлого веса выиграл молодёжный ЧМ в Ереване, отправил Пегораро на настил ринга ударом в туловище. КО 2.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Опетая-Пегораро
Oasis Arena, Канкун, Мексика. Не знающий поражений проспект полусреднего веса (до 66,7 кг) американец Рашиди «Speedy» Эллис (20-0, 13 КО) в рабочем стиле пересилил стойкого панамца Альберто Москеру (25-3-2, 16 КО).
В 9-м раунде уроженца Бостона оштрафовали за удар ниже пояса агрессивному противнику. Итог — единогласная победа Эллиса: 97-92 и дважды 98-91. UD 10.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Эллис-Москера (появится с минуты на минуту)
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