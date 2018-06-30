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Видео боя: Владислав Сиренко — Найф Дидье, HD 720
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Видео боя: Владислав Сиренко — Найф Дидье, HD 720 

Vringe.com 46 минут назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Владиславом Сиренко и  Найфом Дидье, который состоялся 29 июня 2018 года в Парле (ЮАР). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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