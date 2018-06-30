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Прямая трансляция: Хильберто Рамирес — Роамер Ангуло
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Прямая трансляция: Хильберто Рамирес — Роамер Ангуло 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Оклахоме (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Главное событие
— Бой за звание чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг) между обладателем титула мексиканцем Хильберто Рамиресом (37-0, 25 КО) и претендентом из Колумбии Роамером Ангуло (23-0, 20 КО).
Андеркард
— 10-раундовый отборочный бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между американцем Алексом Сауседо (27-0, 17 КО) и австралийцем Леонардо Заппавинья (37-3, 27 КО).
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2  Начало трансляции (01.07.) — 04:00 (Киев/Москва), 07:00 (Астана)
РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОТО И ВИДЕО взвешивания боксёров
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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