Альварес хочет заткнуть Головкина: Де Ла Хойя — о том, как он это сделает

Оскар Де Ла Хойя, глава компании Golden Boy Promotions и промоутер мексиканского экс-чемпиона мира в двух категориях Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), уверен, что его подопечный будет пытаться во что бы то ни стало нокаутировать казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) в реванше. Просто потому, что с некоторых пор на дух не переносит соперника и хочет, чтобы тот прекратил словесные выпады в его адрес.

«Между этими бойцами настоящая неприязнь. Этот бой — личное, и ставки очень высоки, — напоминает Оскар. — Вне всяких сомнений, Канело хочет заткнуть Головкина, и единственный способ это сделать — нокаутировать его 15 сентября. Я абсолютно уверен, что наш чемпион покинет ринг победителем».

Повторный поединок Головкина и Альвареса запланирован на 15 сентября в Лас-Вегасе (США). Годом ранее они не смогли выявить победителя, отбоксировав вничью раздельным решением судей.

Читайте также: Альварес: Хочу оторвать башку Геннадию Головкину, заставлю сожрать свои слова

По материалам BoxingScene

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.