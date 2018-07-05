Де Ла Хойя: Следующий бой Сауля Альвареса может состояться в Мексике

Промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy Promotions) утверждает, что после сентябрьского боя против чемпиона мира по версиям WBC/WBA Super в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) его подопечный, популярный мексиканский боец Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) хочет провести следующий поединок ещё до конца года, возможно даже в Мексике.

«Канело до мозга костей мексиканец, — говорит Де Ла Хойя в интервью ESPN Deportes. — Он настолько популярен, что его бои хотят видеть на всём земном шаре. Для бойца всегда очень важно периодически выступать на глазах родной публики. А поэтому я совсем не исключаю, что вскоре мы проведём бой в Мексике. Но не будем забегать наперёд — мы полностью сфокусированы на предстоящем поединке с Головкиным».

«А вообще-то Канело хочет драться ещё раз в этом году, в декабре, — утверждает промоутер. — А о месте проведения боя мы пока-что не думали. Это может быть и Нью-Йорк, и абсолютно другая часть мира, а может быть и Мексика. Ведь жители Мексики заслуживают того, чтобы увидеть воочию своего любимца. В общем, пока мы не исключаем никаких вариантов. В том числе и вариант, что однажды Альварес выступит в Мексике».

В последний раз в Мексике Альварес боксировал в ноябре 2011 года — проведена успешная защита титула WBC в весе до 69,9 кг против пуэрториканца Кермита Синтрона (39-6-3, 30 КО). Претендент капитулировал в 5-м раунде.

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