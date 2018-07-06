Эндрэд: Геннадий Головкин или Сауль Альварес? Да плевать на обоих!

Американский средневес Деметриус Эндрэд (25-0, 16 КО) стал свободным агентом, а намеченный на 21 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) бой против бойца из Бразилии Ямагучи Фалькао (15-0, 7 КО) не состоится. О планах на будущее экс-чемпион мира рассказал в интервью BoxingTalk.

«Чувствую себя прекрасно. Теперь я реально счастлив. Могу самостоятельно решать, что лучше всего для моей карьеры и моей семьи. От следующего промоутера хочу только одного — честности и открытости. На этом фундаменте можно построить всё, что угодно. Я долго оставался вне бокса. И надо быть реалистом — мне не получить сразу большой бой. Но я буду стремиться к тому, чтобы стать топовым бойцом дивизиона», — обещает Эндрэд.

«Цель — стать новым Головкиным , новым Канело, новым Мэйуэзером, — говорит Эндрэд. — Цель — сделать так, чтобы соперники сами просились выйти ко мне в ринг. Например, Головкин за бой с Мартиросяном заработал всего миллион. Это не так уж и много. Эта цифра показывает, что не такой уж он и великий игрок. Поэтому надо стремиться быть как Канело. Сами видите, что происходит с гонораром Головкина, когда он дерётся не против топового соперника».

Попробовал себя Эндрэд также в роли прогнозиста. Получилось забавно: «Кто победит в реванше между Головкиным и Альваресом? Да мне плевать на обоих. Один из них — жулик, а второй избегает мало мальски опасных соперников. В ж**у и одного, и другого! Бой между Джейкобсом и Деревянченко? Не, ну Дэнни — мой кореш, мы вместе выросли. Хотя… За очень большие деньги, думаю, мы бы всё-таки подрались. Болельщики иногда говорят: „Ты — боец, а не торгаш. Хватит базарить про бабки“. Эээээ! Чуваки, да все базарят только про бабки! Послушай тех же Головкина и Альвареса. У них вообще других тем нет!»

«Я устал стучать в каждую дверь: HBO, Showtime, теперь вот DAZN, — рассказывает экс-чемпион. — У меня никогда не было никаких эксклюзивных контрактов. Теоретически я мог драться с кем хотел и где хотел. Но что в итоге? Мне нужен промоутер, который поставит цель сделать из меня звезду. Как Флойд или Канело. Который дерётся с тем, с кем захочет, ведь болельщики в любом случае будут смотреть это. А всё остальное у меня есть. Техника, антропометрия, харизма. И даже тёмная кожа и симпатичное лицо».

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