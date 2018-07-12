Геннадий Головкин: «Если Альварес хочет победить меня, ему придется изменить свой подход к поведению на ринге»

Чемпион мира по версиям в среднем весе (WBC, WBA и IBO) Геннадий Головкин заявил, что в матче-реванше Саулю Альваресу для победы придется придумывать нестандартные ходы. Поединок пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе.

— Я не собираюсь менять свой стиль боксирования, а вот Альваресу, если он хочет победить, придется изменить свой подход к поведению на ринге, — цитирует World Boxing News Альвареса. — Я — чемпион и я знаю свою тактику и стратегию, а Саулю придется придумывать что-то новое для поединка.

Напомним, первым бой между Головкиным и Альваресом также состоялся в сентябре прошлого года и завершился вничью.