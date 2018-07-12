Ещё
Геннадий Головкин: «Если Альварес хочет победить меня, ему придется изменить свой подход к поведению на ринге»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Геннадий Головкин: «Если Альварес хочет победить меня, ему придется изменить свой подход к поведению на ринге» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версиям в среднем весе (WBC, WBA и IBO) Геннадий Головкин заявил, что в матче-реванше Саулю Альваресу для победы придется придумывать нестандартные ходы. Поединок пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе.
— Я не собираюсь менять свой стиль боксирования, а вот Альваресу, если он хочет победить, придется изменить свой подход к поведению на ринге, — цитирует World Boxing News Альвареса. — Я — чемпион и я знаю свою тактику и стратегию, а Саулю придется придумывать что-то новое для поединка.
Напомним, первым бой между Головкиным и Альваресом также состоялся в сентябре прошлого года и завершился вничью.
Спорт-Экспресс: последние новости
Инна Сагайдаковская: "В бою Гассиев-Усик нокаута не будет, шансы на победу равны" Боксеры сборной России 22 июля проведут матч с Германией Мурат Гассиев: "Не считаю, что Усика невозможно победить по очкам"
Комментарии  Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ89
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ326
Европа хочет сорвать финал ЧМ492
Найден потерявшийся британский болельщик2
Видео
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение