Геннадий Головкин о переговорах с Альваресом: Они играли в покер, порой мухлевали

Команда лидера среднего веса Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) согласилась получить 45% призового фонда за реванш 15 сентября с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), выторговав от первоначального предложения Канело целых 10% сверху. Сам казахстанец говорит, что вообще был не при делах в переговорном процессе и не волновался из-за судьбы реванша.

«Они играли в покер с поклонниками бокса и СМИ. Я даже не думал о том, будет бой или нет. Если б они не пошли на наши условия, то получили бы плохую прессу. Но я об этом не думал даже», — заявил GGG.

Забавно, что Канело также был недоволен ходом переговоров. Мексиканец убеждён, что Головкин пытался стрясти с его промоутера как можно больше денег, хотя изначально был согласен на 35% от общего пирога на сорвавшийся реванш 5 мая.

«Ну, это то, что они говорят. Снова покер. Не всегда честный. Поверьте мне, сделка, которую мы заключили, — там профит для всех, и их тоже», — заверил Головкин.

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