Геннадий Головкин предпочитает драться с Сондерсом, а не с Чарло или Муратой

15 сентября в Лас-Вегасе (США) казахстанский чемпион мира по версиям WBC и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) проведёт защиту титулов в реванше с Канело Альваресом (49-1-2, 34 КО), а после этого в случае успеха хотел бы продолжить борьбу за абсолютное чемпионство в своей категории. По этой причине ему больше интересны не обязательные претенденты, а объединительный бой с британцем Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 КО), которому принадлежит титул WBO.

«Против кого я бы предпочёл провести следующий (после реванша с Канело) поединок? Я думаю, этот вопрос лучше задать моему промоутеру Тому Лёффлеру , — заметил Геннадий в интервью BoxingScene. — У меня много обязательств. У WBC претендент (Жермалл) Чарло, у WBA Рёта Мурата. На данном этапе я бы, наверное, назвал (Билли Джо) Сондерса. Почему нет? Я хочу все пояса. Моя цель — все пояса».

На вопрос о том, кто выйдет победителем из поединка за вакантный титул IBF в среднем весе, Сергей Деревянченко или Дэнни Джейкобс , Головкин ответить не смог: «Это очень сложный вопрос. У них одни и те же менеджеры и тренеры, они много спарринговали друг с другом. Думаю, шансы равны».

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