Геннадий Головкин: Второй бой больше нужен Альваресу, чем мне

Обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBC/WBA в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) утверждает, что в отличие от мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) не нуждался в их реванше. Напомним, что повторный бой Геннадия и Сауля был запланирован на 5 мая, но из-за того, что Альварес провалил февральские допинг-тесты, поединок после длительных переговоров перенесли на сентябрь.

«Конечно, теперь я смотрю на Альвареса иначе, из-за всего того, что случилось, из-за этой истории с допингом. Он нанёс большой урон боксу, — приводит слова Головкина BoxingScene. — Альварес совершил ужасную ошибку и продолжает работать с теми же людьми, с той же командой, которая позволила этому случиться. И я не думаю, что мне нужно было выманивать на реванш. Напротив, второй бой ему нужен больше, чем мне, потому что он потерял уважение из-за содеянного».

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