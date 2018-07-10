Головкин мне друг, но Альварес победит его по очкам — Фредди Роуч

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— Самый большой бой для Golden Boy — реваеш Головкина и Альвареса. Что вы можете сказать о поединке теперь, когда контракт подписан?

— Нет ни одного бойца, который боится кого-либо. И Канело, и Головкин не боятся друг друга. Бой не просто было организовать и это отличный поединок для просмотра. Первый их бой был очень близким, и я не могу дождаться реванша, он должен получиться зрелищным.

— Кто в этом поединке фаворит и почему? Они оба имеют плюсы и минусы, что вы думаете об этом, как боксёрский аналитик?

— Головкин — мой друг. Я его хорошо знаю, и он мне нравится, но я думаю, что Канело на данный момет более молодой и свежий боец, а Головкин немного замедлился. Его ноги не всегда успевали за Канело в их прошлом бою. Я думаю, что Канело победит решением судей.

— Многие с нетерпением ждут боя Энтони Джошуа и Дионтэя Уайлдера. Что думаете об этом поединке?

— Я большой поклонник Джошуа, он хороший парень. Как-то он прислал мне письмо с вопросом: «Насколько хорошим я могу стать с Фредди Роучем?» Я не мог ответить на это письмо, потому что я не краду бойцов. Он собирает 90-тысячную аудиторию в Лондоне. Очевидно, бой должен пройти в Британии. Да, бой с Уайлдером соберет огромную толпу. Судя по прошлому бою, Джошуа согнал чуть больше веса. Его тело отличалось, а я убежден, что супертяжи должны иметь силу. Я думаю, что он хороший боец, лучший в своём дивизионе, и для меня он фаворит против кого угодно, но всё меняется. В боксе один удар может изменить всё.

— А что насчёт обязательной защиты Дионтэя Уайлдера против Доминика Бризила?

— Довольно хороший бой. Я не видел много боёв с Бризилом, но Уайлдер может ударить, у него тяжёлые руки, и он опасный парень, особенно когда дерётся дома.

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