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Лёффлер: Главное, что Головкин останется чемпионом после реванша с Альваресом
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Лёффлер: Главное, что Головкин останется чемпионом после реванша с Альваресом 

Vringe.com 58 минут назад
Фото: Vringe.com
Том Лёффлер, промоутер казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО), не видит ничего страшного в том, что мексиканец Канело Альварес (49-1-2, 34 КО) выступает главным действующим лицом в медийных и пиар-мероприятиях, посвящённых реваншу боксёров 15 сентября в Лас-Вегасе (США). Главное, что Геннадий покинет ринг победителем и с принадлежащими ему поясами по версиям WBC/WBA в среднем весе, считает функционер.
«Со своей стороны мы знаем, кто чемпион, так что не имеет никакого значения, имя какого из боксёров объявят первым. Не важно, чьё имя стоит первым на постере, — говорит Лёффлер. — Головкин — чемпион. Он выйдет в ринг со своими поясами, но ещё более важно, что они останутся с ним и после поединка».
«Никто не хочет доводить до решения судей, — уверен Том. — Альварес предсказывает нокаут, а Головкин не хочет повторения случившегося в сентябре прошлого года, когда его судьба оказалась в руках трёх человек. Он хочет сам контролировать свою судьбу и не оставить вопросов, кто 15 сентября покинет ринг чемпионом».
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